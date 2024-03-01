Волонтерский фестиваль "Том Сойер фест" станет частью проекта "Народная аудитория" в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтерский фестиваль "Том Сойер фест" станет частью проекта "Народная аудитория", который реализуют представители городской общественной организации "Добрая воля" в Тобольске.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор проекта Елена Федорова, на волонтерском фестивале тоболяки закрепят навыки, которые получат в ходе реализации "Народной аудитории". В 2024 году добровольцы планируют завершить работу над домом № 5 в переулке Кировском. Его наличники украсят коники, фигурки которых вырезали зимой. Их осталось подкрасить и прикрепить на место. У дома обещают поставить новый забор. Также планируют преобразить дом № 45 на ул. Алябьева. Работу на этом объекте хотят начать в июле.

Будет отреставрирован деревянный указатель на косторезную фабрику как элемент деревянного зодчества. Это старый объект, его установили к 400-летию города, в 1987 году. Указатель — резной, сделан местными мастерами. Его очистят и покроют лаком. Также хотят вырезать несколько фигур. В этом добровольцам поможет мастер, который изначально работал над указателем. Работы начнутся в мае.

Общественная организация "Добрая воля" существует в Тобольске с 1986 года. Несколько поколений горожан знают это движение. "Дети, работавшие на первых субботниках, стали взрослыми. Мы несем ношу сохранения и популяризации культурного наследия в Тобольске. В разговорах со школьниками и студентами подводим к тому, что деревянное зодчество уходит, его надо сохранять. В частности, мы покажем это на наших мастер-классах, на фестивале "Том Сойер фест". Люди смогут прийти и попробовать обновить старинные сохранившиеся элементы", — добавила Елена Федорова.

Старт "Народной аудитории" общественники дали в Тобольске 5 февраля. Проект продлится до конца 2024 года. Для него создается лекционная площадка в двух исторических помещениях на Базарной площади, 6.

"Люди, которые живут у нас в Верхнем посаде, должны видеть деревянное зодчество. Не многие помнят, что такое наличники", — заключила Елена Федорова.

В будущем в здании выставят экспонаты, которые найдут на экспедициях со студентами по подгорной части города. Волонтеры будут собирать фотографии, информацию, старинные предметы, интересные истории. В этом же здании откроется мастерская для проведения занятий по работе с наличниками.

Напомним, проект "Народная аудитория" победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2024 года. Он получил поддержку в 500 тыс. рублей.

Инна Пахомова