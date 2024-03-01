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Владимир Якушев: инструкторам центра “Воин” есть, чему поучиться в Тюменской области

Общество, 20:31 26 марта 2024

скриншот с Telegram-канала UrFO_INFO | Фото: скриншот с Telegram-канала UrFO_INFO

Полномочный представитель президента Владимир Якушев встретился с участниками образовательного интенсива для инструкторов центра "Воин", который стартовал в Тюмени 26 марта.

"Однозначно филиалы центра "Воин" будут созданы во всех шести регионах, которые входят в Уральский федеральный округ. По следующим трем отделениям, которые должны открыться, все управленческие решения уже приняты. Есть наработанный опыт, есть у кого поучиться. Тюменская область – передовики в этом вопросе", – отметил полпред.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года, в том числе в трех регионах УФО: в Тюменской и Свердловской областях, а также в ЯНАО.

Курсанты центра проходят обучение по таким направлениям, как основы национальной безопасности РФ, огневая, тактическая, инженерная подготовки, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина и другие.

Напомним, во встрече, посвященной старту образовательного интенсива “Наставники специального назначения”, также участвовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Видео из Telegram-канала UrFO_INFO

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# Владимир Якушев , обучение , УФО

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