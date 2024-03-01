  • 27 марта 202427.03.2024среда
  • USD92,5745
    EUR100,4121
  • В Тюмени 2..4 С 1 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Ритуал передачи именных знамен в новые филиалы центра "Воин” прошел в Тюмени

Общество, 22:01 26 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Торжественная церемония передачи именных знамен в новые филиалы центра "Воин” прошла в Тюмени 26 марта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Событие состоялось на Исторической площади. Участники возложили венки и цветы к мемориалу "Вечный огонь".

Символ мужества, чести и связи поколений директорам десяти новых отделений организации вручил председатель правления центра "Воин", Герой ЛНР, кавалер ордена Мужества, казачий генерал Виктор Водолацкий.

"Совсем скоро инструкторы на своих территориях начнут работать с молодежью. Уверен, они воспитают достойных наследников поколения победителей, которому предстоит строить будущее России – независимую и сильную страну", – подчеркнул он.

﻿

Первые 100 инструкторов новых региональных отделений центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" завершили профессиональную подготовку, которая проходила в Тюменской области. В ближайшее время они приступят к работе в Волгоградской, Мурманской, Сахалинской областях, Камчатском крае, Республике Саха (Якутия), Чувашской Республике, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инструкторы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:23 26.03.2024Александр Моор: Тюменская область будет и дальше участвовать во всех патриотических проектах
22:41 26.03.2024Руслан Кухарук: центры "Воин" призваны вовлечь молодежь в социальные проекты
22:01 26.03.2024Ритуал передачи именных знамен в новые филиалы центра "Воин” прошел в Тюмени
20:54 26.03.2024О спортивных достижениях Тюменской области расскажут на выставке "Россия"