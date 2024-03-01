Ритуал передачи именных знамен в новые филиалы центра "Воин” прошел в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Торжественная церемония передачи именных знамен в новые филиалы центра "Воин” прошла в Тюмени 26 марта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Событие состоялось на Исторической площади. Участники возложили венки и цветы к мемориалу "Вечный огонь".

Символ мужества, чести и связи поколений директорам десяти новых отделений организации вручил председатель правления центра "Воин", Герой ЛНР, кавалер ордена Мужества, казачий генерал Виктор Водолацкий.

"Совсем скоро инструкторы на своих территориях начнут работать с молодежью. Уверен, они воспитают достойных наследников поколения победителей, которому предстоит строить будущее России – независимую и сильную страну", – подчеркнул он.

Первые 100 инструкторов новых региональных отделений центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" завершили профессиональную подготовку, которая проходила в Тюменской области. В ближайшее время они приступят к работе в Волгоградской, Мурманской, Сахалинской областях, Камчатском крае, Республике Саха (Якутия), Чувашской Республике, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.