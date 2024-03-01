Руслан Кухарук: центры "Воин" призваны вовлечь молодежь в социальные проекты

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Центры "Воин" призваны вовлечь молодежь в социальные проекты для обеспечения будущего кадрового резерва как силовых структур, так и гражданских специальностей. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук.

Реализацию проекта курирует первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступили перед специалистами, представляющими региональные филиалы патриотических объединений и ответили на их вопросы. Они отметили, что центр "Воин" должен стать важной составляющей воспитательной работы с молодым поколением.

Представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что филиалы центра "Воин" будут созданы во всех шести регионах, которые входят в Уральский федеральный округ. "Есть наработанный опыт, есть у кого поучиться. Тюменская область – передовики в этом вопросе", – отметил он.

Руслан Кухарчук добавил, что особое внимание патриотическому воспитанию сегодня уделяется в школах Тюмени, и здесь особая миссия возложена в том числе и на советников руководителей. Учащиеся старших классов проходят учебные сборы по начальной военной подготовке, а на базе пяти учебных заведений действуют военно-патриотические объединения.

Для консолидации усилий в Тюмени был создан координационный совет по патриотическому воспитанию. В его состав вошли представители администрации города, учреждений сферы дополнительного образования, общественных организаций, окружных военкоматов и силовых ведомств. Юные тюменцы принимают активное участие в мероприятиях, организуемых "Юнармией" и "Движением первых". Работают с детьми и представители поисковых отрядов – в ходе встреч, акций они рассказывают о героях Отечества, организуют выставки, посвященные Великой Отечественной войне. С молодежью активно сотрудничают многочисленные ветеранские организации, которые регулярно проводят встречи учащихся с ветеранами.

“Работа всех структур и общественных организаций – это серьезный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, наши специалисты всегда готовы делиться опытом, в том числе и с представителями других регионов”, – заключил глава города.

Отметим, Тюмень на несколько дней стала площадкой для обучения инструкторов центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", созданного по инициативе президента России. Более 200 специалистов приехали в город для прохождения программы "Наставники специального назначения". Площадку Тюменской области выбрали неслучайно – филиал Центра "Воин" признан лучшим в стране.