В Тюменской области воспитывают кадровый резерв ракетной отрасли

| Фото: центр ТюмГУ "Новое поколение" | Фото: центр ТюмГУ "Новое поколение"

Старшеклассники юга Тюменской области на учебно-научной школе diстанциум изучают основы инжиниринга под руководством экспертов из Тюмени, Самары, Москвы на базе центра "Острова детства" 29 марта. На треке "Введение в спутникостроение" участники разрабатывают твердотельные модели, создают проекты и строят настоящую простейшую ракету, запуск которой состоится 30 марта в первой половине дня, сообщает пресс-служба центра ТюмГУ "Новое поколение".

"Моя главная личная цель на этой учебно-научной школе – воспитание кадрового резерва ракетной отрасли. Мы ищем тех людей, которые в будущем придут на работу в космическую отрасль, заменят нас или будут работать с нами рука об руку и совершенствовать российскую космическую индустрию, космическую программу. Поэтому мы отыскиваем эти юные кадры, которые особенно хорошо себя проявляют в узком диапазоне космических исследований, космической работы, и впоследствии предлагаем им участие в нашем чемпионате воздушно-инженерной школы, и дальше выстраивать свою карьеру работе с космосом. По факту эти занятия – первая ступенька в большой лестнице карьеры в космической отрасли", – рассказал глава технического совета "Воздушно-инженерной школы" Арсений Радушин.

Параллельно проходит обучение по треку "Инженерные и строительные технологии для Арктики", где ученики рассматривают вопросы работы в условиях мерзлоты, обсуждают проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации зданий и сооружений. В направлении "Энергетические системы будущего" ребята стоят бесперебойную энергетическую сеть в самых непростых условиях и делают ее самостоятельной.

"Сейчас на учебно-научной школе diстанциум сейчас обучается более 120 старшеклассников не только из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого автономного округов. К нам приехали учащиеся из Омской, Новосибирской, Курганской, Челябинской, Свердловской областей, республики Удмуртия, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Это возможность для каждого развиваться в среде, которая нацелена на профессиональный рост", – отметила организатор УНШ, руководитель центра ТюмГУ "Новое движение" Татьяна Вешкурцева.

Напомним, что обучение во всех учебно-научных школах ТюмГУ бесплатное. Для участия дети заполняют анкету и приглашаются по результатам конкурсного отбора.