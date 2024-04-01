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Тюменцев приглашают на второй концерт фестиваля им. Михаила Глинки 

Общество, 08:27 01 апреля 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Второй концерт фестиваля им. Михаила Глинки, посвященный 220-летию русского композитора, пройдет в Тюменской филармонии 6 апреля, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Для тюменцев прозвучат шедевры мировой классики в исполнении Тюменского филармонического оркестра под руководством дирижёра Академического симфонического оркестра Московской филармонии Игоря Манашерова.

Купить билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.

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# Тюменская филармония , Тюменский симфонический оркестр

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