Тюменцев приглашают на второй концерт фестиваля им. Михаила Глинки
Общество, 08:27 01 апреля 2024
| Фото: департамент культуры Тюменской области
Второй концерт фестиваля им. Михаила Глинки, посвященный 220-летию русского композитора, пройдет в Тюменской филармонии 6 апреля, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.
Для тюменцев прозвучат шедевры мировой классики в исполнении Тюменского филармонического оркестра под руководством дирижёра Академического симфонического оркестра Московской филармонии Игоря Манашерова.
Купить билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.