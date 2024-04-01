Тюменцев приглашают на второй концерт фестиваля им. Михаила Глинки

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Второй концерт фестиваля им. Михаила Глинки, посвященный 220-летию русского композитора, пройдет в Тюменской филармонии 6 апреля, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Для тюменцев прозвучат шедевры мировой классики в исполнении Тюменского филармонического оркестра под руководством дирижёра Академического симфонического оркестра Московской филармонии Игоря Манашерова.

Купить билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.