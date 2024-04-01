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Тюменским садоводам советуют провести первую искореняющую обработку

Общество, 09:25 01 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первую искореняющую обработку от болезней и вредителей в садах советуют проводить тюменцам, когда температура воздуха на улице поднимается выше +5 градусов.

Как рассказала руководитель крестьянского хозяйства “Плодовое” Светлана Гаврилова, искореняющая обработка – главная обработка в саду, которую принято проводить ранней весной. Ее нельзя пропустить.

“Мы должны сделать первую искореняющую обработку до набухания почек. Самыми первыми просыпаются ягодные культуры, такие как смородина. С нее и надо начинать все обработки”, – поделилась Светлана Гаврилова.

Нужно обработать все – от кустарников, многолетних цветов до больших деревьев, заключила эксперт.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# дачники , садоводы

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