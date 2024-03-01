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Практикум по безопасной езде на самокатах провели для юных жителей Боровского

Общество, 20:04 29 марта 2024

администрация Тюменского муниципального района | Фото: администрация Тюменского муниципального района

Практическое занятие по безопасной езде на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах провели для детей на Никольской площади в п. Боровском Тюменского района.

Инспекторы объяснили, что любые СИМ рассчитаны для поездок только одного человека – катание вдвоем снижает их управляемость и может привести к аварии. Сотрудники напомнили о внимательности и осторожности при движении в оживленных местах, сообщает пресс-служба администрации Тюменского муниципального района.

Юные сельчане вместе с родителями прошли по пешеходным переходам поселка с велосипедами и самокатами, соблюдая правила и демонстрируя участникам движения пример безопасного нахождения в транспортной среде.

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# велосипед , детская безопасность , самокаты

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