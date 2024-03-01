Практикум по безопасной езде на самокатах провели для юных жителей Боровского

| Фото: администрация Тюменского муниципального района | Фото: администрация Тюменского муниципального района

Практическое занятие по безопасной езде на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах провели для детей на Никольской площади в п. Боровском Тюменского района.

Инспекторы объяснили, что любые СИМ рассчитаны для поездок только одного человека – катание вдвоем снижает их управляемость и может привести к аварии. Сотрудники напомнили о внимательности и осторожности при движении в оживленных местах, сообщает пресс-служба администрации Тюменского муниципального района.

Юные сельчане вместе с родителями прошли по пешеходным переходам поселка с велосипедами и самокатами, соблюдая правила и демонстрируя участникам движения пример безопасного нахождения в транспортной среде.