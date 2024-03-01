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Ледовые переправы в Вагайском и Уватском районах завершают свою работу

Общество, 18:38 29 марта 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Проезд для всех видов транспорта закроют на ледовой переправе в Вагайском районе (на автодороге Экстезерь – Баишевская) 30 марта с 9 часов. 1 апреля с 9 часов нельзя будет проехать по ледовой переправе у с. Тугалово в Уватском районе (Подъезд к с. Тугалово), сообщает ГУС Тюменской области.

Решение о прекращении автомобильного сообщения на переправах принято по итогам обследования объектов.

В связи с закрытием ледовой переправы через р. Иртыш у с. Тугалово с одного берега на другой можно будет добраться на пароме после схода ледового покрова.

По ледовой переправе в Вагайском районе имеются альтернативные пути объезда по автомобильным дорогам: Вагай – Дубровное – Абаул, Тобольск – Вагай, Тюмень – Ханты-Мансийск, Тобольск – Байгара – Курья.

В целях безопасности на ледовых дорогах рекомендуют соблюдать требования информационных знаков.

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# автомобили , ледовые переправы

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