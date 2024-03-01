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Городские оперативные и дорожные службы в Тюмени переведены в усиленный режим

Общество, 19:18 29 марта 2024

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Все городские оперативные и дорожные службы в Тюмени переведены в усиленный режим в связи с обильным снегопадом. Работает городской оперативный штаб. Об этом написал в Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

“Почти сутки на всей территории Тюмени идет снег. За несколько часов выпало 10-15 миллиметров осадков, толщина снежного покрова составляет от 20 до 25 сантиметров”, – написал Руслан Кухарук.

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Такая погода сохранится и в выходные, написал глава города. Прогнозируются гололедные явления.

Все силы и средства дорожных служб были мобилизованы, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия неблагоприятных погодных явлений.

В дневную смену на уборку улично-дорожной сети вышло 383 единицы техники: из них 66 комбинированных дорожных машин, 118 тракторов, 75 погрузчиков, 83 самосвала. К работам привлекли 593 дорожных рабочих.

Проводятся необходимые работы по содержанию улично-дорожной сети: прометание тротуаров и проезжей части, очистка остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам.

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

“На время снегопада прошу автомобилистов воздержаться от использования личного транспорта, особенно не оснащенного зимней резиной”, – заключил глава города.

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# дорожные службы , Руслан Кухарук , снегопад

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