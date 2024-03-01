В УСТЭК рассказали о летнем ремонте теплосетей

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

15 объектов тепловых сетей Тюмени ждет капитальный ремонт летом 2024 года. Работы будут выполняться за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, сообщает пресс-служба УСТЭК

Ремонт пройдет границах улиц Рижской – Пермякова – Севастопольской, Геологоразведчиков – Пермякова – Тульской, на ул. Холодильной и во дворах домов по ул. Моторостроителей.

Одновременно будет выполняться реконструкция 10 линейных объектов тепловых сетей. Наиболее значимые — это магистрали по ул. Самарцева протяженностью 682 м и по ул. Мельникайте протяженностью 380 м.

Одним из первых в ремонтной кампании 2024 года станет участок по ул. Загородной. Работы по замене 355 м тепловой сети и 45 м сети горячего водоснабжения начнутся с середины мая.

В этот же период планируется капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Максима Горького. В начале июня начнутся работы по ремонту самого протяженного объекта 2024 года в районе улиц Рижская – Севастопольская – Пермякова.

Для минимизации неудобства для жителей работы по замене участков трубопроводов специалисты стараются проводить одновременно с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.

От качества проведенной работы зависит, насколько комфортно для горожан пройдет очередной отопительный сезон.