Хоккейный клуб "Рубин" сыграет с альметьевским "Нефтяником"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

В серии 1/2 кубка Петрова тюменская хоккейная команда "Рубин" будет играть с альметьевским "Нефтяником". Матчи полуфинала назначили на следующие числа 2, 3, 6 и 7 апреля.

2 и 3 апреля тюменцы примут соперников дома, 6 и 7 апреля сыграют на выезде. 10, 12, 14 апреля в случае необходимости пройдут дополнительные матчи.

Билеты на домашние матчи поступили в продажу 30 марта. Владельцы абонементов могут выкупать билеты на свои места до 12 часов дня игры.