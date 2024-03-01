"Горячую линию" ко Всемирному дню прав потребителей провел тюменский Роспортебнадзор

418 консультаций дали жителям Тюменской области сотрудники регионального Роспотребнадзора в ходе работы "горячей линии", приуроченной к Всемирному дню прав потребителей.

Многие обратившиеся на "горячую линию" задавали вопросы, связанные с приобретением товаров, в том числе дистанционным способом, в частности, о правах потребителей и обязанностях продавцов.

Тюменцев также интересовали вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, несогласие с размерами ежемесячных платежей, туристских услуг.

Всего в помощь потребителям подготовлено 66 претензий и 11 исковых заявлений.