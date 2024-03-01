Рекорд России по игре в шахматы в ледяной воде установили “моржи” в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рекорд России по игре в шахматы в ледяной воде установили “моржи” на своей базе – “Озере чемпионов“ в Тюмени 30 марта.В блиц-турнире сошлись две команды – “моржи” и “медведи”.

“Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Такого не делал никто ни в России, ни в мире. Устанавливали официальный рекорд России по игре в шахматы в ледяной воде. Состоялась матчевая встреча двух команд. Общее время нахождения в воде – 10 минут”, – сказал руководитель федерального проекта "Лига дворового спорта России" и центра общественных инициатив депутата Государственной думы Анатолия Карпова Егор Южаков.

По его словам, все спортсмены вписали свои имена в Книгу рекордов России, став первооткрывателями. Подсчет проходит банально: за каждой доской есть победитель, есть проигравший. Где-то, возможно, была ничья.

“12 лет назад Анатолий Евгеньевич готовился к своему 60-летию. Снят документальный фильм о том, как он играет в шахматы в проруби. Он говорил, что долго готовился к этому. С блеском Анатолий Евгеньевич выполнил свой долг. Сегодня здесь мы видим сплав интеллекта и настоящего сибирского здоровья”, – сказал президент Федерации шахмат Тюменской области, помощник депутата Государственной думы Анатолия Карпова Геннадий Шантуров.

О том, что такого никто никогда до тюменцев не делал, сказал исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков. Были отдельные случаи пробы игры в шахматы в проруби. Но, по его словам, это было ненадолго, немного, не турнир.

“Наш великий чемпион Анатолий Карпов тоже играл в шахматы в проруби. Мы с уважением отнеслись к этому, решили попробовать то же самое”, – сказал Андрей Агарков. Он был уверен на 100% в том, что “моржи” простоят эти 10 минут. Вопрос был в том, смогут ли они делать достойные ходы в игре. Люди учились, тренировались, вспоминали школьные годы. В итоге отработали игру на пять.

Не исключено, что шахматы в холодной воде, станут регулярным занятием "моржей" не только в Тюменской области. Так было и с суточной эстафетой. Её впервые запустили в Тюмени, а сейчас организуют в других субъектах.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин