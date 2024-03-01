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Тюменцам пояснили, как вернуть билеты при отмене концерта

Общество, 15:47 31 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Роспотребнадзор напомнил тюменцам, как вернуть билеты при отмене концерта.

"Важно проследить, чтобы на билете было четко указано наименование организации, которая устраивает мероприятие, и место нахождения этой организации. Также необходимо наличие информации о номере и серии билета, названии самого мероприятия, места, даты и времени концерта", - собщили в ведомстве изданию "Тюменская область сегодня".

В случае отмены концерта организатор может согласовать с покупателем новый срок проведения мероприятия, либо вернуть ему потраченные средства в полном объеме. Зритель в том числе имеет право потребовать возмещение всех убытков, которые он понес в связи с отменой мероприятия. Среди них, например, расходы на транспорт или проживание в гостинице.

Для возврата средств необходимо обратиться в кассу или к агенту по продаже билетов. В случае отказа, по этому вопросу можно проконсультироваться с непосредственным организатором мероприятия.

Если зритель получил отказ на возврат денег во всех случаях, он в праве обратиться в суд с исковым заявлением на организатора мероприятия. Отмечается, потребитель также может написать заявление в Роспотребнадзор для участия ведомства в деле о защите его прав.

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# концерты , Роспотребнадзор

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