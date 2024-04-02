Школьники познакомятся с культурой народов Тюменской области на фестивале "ИнтерКиндер"

| Фото: ТОНБ | Фото: ТОНБ

VI фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева в апреле и июне. Он посвящен 80-летию со дня образования региона. Участников ждут театрализованные праздники, этноэкскурсы, мастер-классы, выставки, концерты и другое, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Мероприятие запланировано на два этапа. 18 и 19 апреля школьников состоится литературно-краеведческое путешествие "Тюменская область: народы большие и малые". 13 и 14 июня посетители узнают о культурном коде коренных малочисленных народов Севера на втором этапе "Горячее сердце холодного Севера".

Торжественное открытие состоится 18 апреля в 11 часов.