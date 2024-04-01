Тюменцы могут отправить вопрос на элитарную игру "Что? Где? Когда?"

| Фото: Молодежный театральный центр "Космос" | Фото: Молодежный театральный центр "Космос"

Тюменцы в качестве участника команды телезрителей могут отправить свой вопрос на элитарную игру "Что? Где? Когда?", которая пройдет в рамках областной Студвесны 4 апреля. Лучший автор получит особенный приз, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Согласно требованиям, вопрос должен быть оригинальным, лаконичным, без пересечений с одной реалией. Также необходимо, чтобы он соответствовал стилю написания вопросов "Что? Где? Когда?" на Первом канале. Можно приложить раздаточный материал в виде картинки, но только в высоком разрешении. Если требуется предмет в чёрный ящик, то вещь нужно сделать легкодоступной.

Вопросы принимаются через гугл-форму до 23 часов 3 апреля.