Проблемы организации горячего питания школьников можно обсудить по телефону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам организации питания обучающихся начала работу во всех регионах с 1 апреля, сообщает Роспотребнадзор.

До 12 апреля специалисты ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации учреждения в процессе организации питания, аспектах родительского контроля. Также дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках горячей линии, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Консультацию также можно получить по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.