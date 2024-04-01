Беспилотник противника подбили тюменским антидроновым ружьём в зоне СВО
Общество, 15:40 01 апреля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Тюменский боец, находящийся в зоне проведения СВО, показал на видео, какие беспилотные летательные аппараты "добывают" на передовой.
Военнослужащий инженерного подразделения с позывным Кама-3 прислал видео с квадрокоптером DJI Mavic, сбитым антидроновым ружьем. Ружья доставляются в тюменские подразделения по поручению губернатора Александра Моора.
Видео: информационный центр правительства Тюменской области