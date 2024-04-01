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Беспилотник противника подбили тюменским антидроновым ружьём в зоне СВО

Общество, 15:40 01 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский боец, находящийся в зоне проведения СВО, показал на видео, какие беспилотные летательные аппараты "добывают" на передовой.

Военнослужащий инженерного подразделения с позывным Кама-3 прислал видео с квадрокоптером DJI Mavic, сбитым антидроновым ружьем. Ружья доставляются в тюменские подразделения по поручению губернатора Александра Моора.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области

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