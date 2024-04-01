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В Тюмени стартовал отборочный этап на форум "БиоТурнир"

Общество, 16:35 01 апреля 2024

ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Отборочный этап на форум БиоТурнир, который состоится на базе ТМУ, стартовал в Тюмени. Соревнование помогает усилить навыки в решении актуальных задач науки, научиться работать в команде и познакомиться с новыми интересными людьми, сообщается в группе Тюменского ГМУ.

Чтобы стать участником, необходимо собрать команду студентов 1-6 курсов и зарегистрироваться до 14 апреля. После этого до 17 апреля подготовить решения задач и прислать на почту bioturnirpushchino@gmail.com.

С вопросами можно обращаться в сообщения группы или к представителю локального организационного комитета Ольге Кайгародовой.

Отметим, что студенты вузов из любого региона могут участвовать в любом из региональных этапов. Призовое место в позволяет пройти на финал БиоТурнира в Пущино, который состоится 20-24 сентября, минуя заочный этап.

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# медики , турнир

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