Пресс-конференция, посвящённая Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
Общество, 10:25 02 апреля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Трансляция пресс-конференции "Организация и проведение мероприятия, посвящённого Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей - 11 апреля" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 2 апреля в 11 часов.
Спикеры: сопредседатель ТРООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов,- руководитель исполкома ТРООД "Бессмертный полк России" Галина Валуева, заместитель директора по воспитательной работе школы № 70 Ольга Саттарова.