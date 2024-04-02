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Пресс-конференция, посвящённая Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

Общество, 10:25 02 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Организация и проведение мероприятия, посвящённого Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей - 11 апреля" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 2 апреля в 11 часов.

Спикеры: сопредседатель ТРООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов,- руководитель исполкома ТРООД "Бессмертный полк России" Галина Валуева, заместитель директора по воспитательной работе школы № 70 Ольга Саттарова.

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