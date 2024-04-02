Жителеям СНТ упростили процедуру подключения к энергоснабжению

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителеям СНТ упростили поцедуру подключения к энергоснабжению по решению правительства РФ. Теперь для заключения прямого договора энергоснабжения гражданину, проживающему в садовом некоммерческом товариществе, достаточно подать заявку в энергосбытовую организацию и в режиме "одного окна" получить бесплатную комплексную услугу.

Энергосбытовая организация после получения заявки создаст для гражданина личный кабинет на своем сайте, в котором размещается проект договора энергоснабжения, а также информация о допуске в эксплуатацию уже имеющегося у гражданина прибора учета электроэнергии.

Затем сама урегулирует с сетевой организацией все необходимые мероприятия, а допуск прибора учета электроэнергии будет осуществлен сетевой организацией в течение 30 дней.

"Принятые изменения позволят существенно упростить выход садоводов на прямой договор с энергосбытовой организацией, что повысит качество обслуживания и энергоснабжения граждан", – отметил вице-премьер Александр Новак.

Подробней на сайте правительства.