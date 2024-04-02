В Тюменскую область на всероссийский съезд уполномоченных приезжают детские омбудсмены

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Детские омбудсмены приезжают на XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, который состоится в Тюменской области с 3 по 4 апреля. Одними из первых стали специалисты из Белгородской области и Хабаровского края.

Гости из Белгородской области на форуме планируют узнать много нового. Тюмень, по словам уполномоченного по правам ребенка Галины Пятых, всегда славилась своей первоклассной работой по профилактике социального неблагополучия, работой с семьями и детьми. В свою очередь, они расскажут о своих наработанных технологиях и практиках. К примеру, по словам главы Валуйского городского округа по социальной политике Ирины Дубровой, у них в каждом муниципалитете разработан свой план по работе с семьями, уже проведено множество мероприятий по данной тематике.

"У нас в этом году еще запланировано открытие двух семейных МФЦ. Нам уже есть что рассказать о первом своем опыте", – сообщила начальник департамента социального обеспечения министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Савина.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев сказал, что в Тюмени он впервые. "На каждый съезд мы прилетаем, чтобы получить новые впечатления, поделиться с широкой аудиторией тем, что происходит у нас в регионах", - отметил он.

Напомним, на съезде в течение двух дней эксперты разберут вопросы поддержки материнства, отцовства и детства, улучшения демографической ситуации, популяризации традиционных семейных ценностей, развитие региональных систем поддержки семей с детьми. Участниками станут уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета по проведению в России Года семьи Татьяна Голикова, губернатор Тюменской области Александр Моор и другие.

Виктория Макарова