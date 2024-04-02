В Тюмени на митинг ко дню освобождения узников концлагерей приглашают родственников с портретами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников концлагерей. В Тюмени памятный митинг пройдет на аллее у городской школы № 70. Тюменцев, чти родственники прошли через концлагеря, приглашают прийти на мероприятие с их портретами.

Об этом рассказал сопредседатель общероссийского движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов в ходе пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 2 апреля.

"11 миллионов человек погибли в концлагерях, половина из них - советские граждане", - подчеркнул он. Отметим, что в настоящее время в Тюменской области проживают 70 бывших малолетних узников концентрационных лагерей.

"Мы очень рады, что к мероприятию присоединяются ветеранские организации, жители микрорайона, - рассказала замдиректора по воспитательной работе школы № 70 Ольга Саттарова. - Изначально небольшой, митинг становится таким масштабным мероприятием, о котором знают".

Николай Ступников