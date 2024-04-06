Новый молодежный медиапроект по созданию рилсов и сторис запустили в Ишиме

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Ишимские библиотекари запустили уникальный медиапроект #Музыка/Медиа для привлечения в библиотеку подростков и молодежи в рамках федерального проекта "Гений места". К примеру, на мастер-классах ребят научат создавать рилсы и сторис, а также - медиапродвижению своего творчества на просторах интернета.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный специалист центральной модельной библиотеки Анна Сигуева.

Новый медиапроект поможет поставить речь, научиться создавать интересный и яркий видеоконтент, освоить искусство сторителлинга.

"Для привлечения этой целевой аудитории библиотекарям самим необходимо быть в теме, понимать, что интересно ребятам, чем их можно зацепить. Для этого постоянно ищем новые формы работы, стараемся разговаривать с ребятами на понятном им языке, но при этом каждое событие наполняем образовательной и информационной составляющей", - пояснила Анна Сигуева.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

По ее словам, в 2023 году на ура прошли молодежные бургер-квартирник и какао-вечеринка. Нашел отклик музыкальный эксперимент "Стихи на биты", когда ребята на современные биты читали произведения поэтов-классиков Александра Пушкина, Сергея Есенина, Владимира Маяковского. В процессе баттл перерос в экспромт, молодые люди не просто начитывали стихи на заготовленные биты, но начали играть мелодии на гитаре и накладывать поэзию уже на живую музыку.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

"Стараемся провести мероприятие так, чтобы дети не просто пришли бургеров поесть и музыку послушать, но обязательно ушли с информацией, ведь мы центр интеллектуального развития. Если ребята пришли на мастер-класс по созданию авторского мыла, то ушли с конечным продуктом и со знанием истории мыловарения, и так во всем", - подчеркнула главный библиотекарь.

Анна Сигуева рассказала, что в 2024 году библиотекари сделают упор на активное продвижение направления "Музыка и медиа".

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Добавим, "Гений места" – это проект, реализуемый в рамках инициативы федерального проекта Минкультуры России "Придумано в России", созданный с целью формирования современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов. Библиотеки включаются в работу по социально-экономическому развитию территорий в том числе через продвижение их культурных особенностей.

Напомним, Ишим занял первое место в БиблиоТОПе среди муниципалитетов Тюменской области по результатам деятельности за 2023 год. Эта победа стала возможной благодаря слаженной работе профессионального коллектива библиотекарей и поддержке городской администрации.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Инна Кондрашкина