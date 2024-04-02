Тюменские ученые впервые провели оптимизацию параметров пароциклического воздействия

| Фото: ТюмГУ (архив) | Фото: ТюмГУ (архив)

Ученые Физико-технического института ТюмГУ установили оптимальную продолжительность продуктивного этапа для достижения максимальной накопленной добычи нефти. Статья "Анализ возможности моделирования локальных задач в гидродинамических симуляторах при пароциклическом воздействии" физиков Антона Федорова, Александра Гильманова, Александра Шевелёва вышла в журнале "Вычислительная механика сплошных сред", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Тюменцы в своей работе проанализировали решения локальных задач, возникающих при разработке месторождений высковязкой нефти с применением технологии пароциклического воздействия, полученных с помощью гидродинамических симуляторов. В работе впервые проводится оптимизация параметров пароциклического воздействия с учетом движения теплового фронта.

Для оценки применимости симулятора тНавигатор к решению локальных задач построено 17 вариантов гидродинамической модели с различными технологическими параметрами. В рамках каждого проведено по три вычислительных эксперимента, направленных на выявление физической непротиворечивости результатов расчётов с использованием симулятора тНавигатор, а также степени влияния изменения длительности этапов закачки пароводяной смеси в пласт и паротепловой пропитки на динамику накопленной добычи нефти.

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Установлено, что при вычислениях в рамках рассмотренных гидродинамических моделей наибольший вклад в прирост накопленной добычи нефти при пароциклическом воздействии вносит закачка в пласт смеси, состоящей из пара и воды.

При этом прирост накопленной добычи возрастает с увеличением времени закачки теплоносителя в пласт. Паротепловая пропитка вызывает скорее негативный эффект: с увеличением длительности паротепловой пропитки пароциклического воздействия прирост накопленной добычи нефти снижается, что связано с увеличением времени простоя добывающей скважины, а также с тем, что фазовые переходы описываются по упрощённой схеме.

Верификация показала, что гидродинамический симулятор тНавигатор достоверно воспроизводит обводнённость добытой продукции при моделировании процессов разработки месторождений высоковязкой нефти с применением пароциклической обработки призабойной зоны пласта.