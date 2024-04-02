Студентка из Китая стала первой на Неделе молодежной науки в Тюмени

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Студента ТМУ из Китая Хань Юйтянь представила доклад ранней диагностики рака печени на международной секции "Research outcomes in medicine" (Научные исследования в медицине) Недели молодежной науки и заняла первое место, сообщает вуз.

"Большое количество российских и китайских студентов посетили эту секцию. Научные работы представили также студенты из Нигерии и Индии. Всего подготовлено 16 научных докладов по актуальным проблемам теоретической и клинической медицины и представлено два постера", – рассказала организатор секции, старший преподаватель кафедры филологических дисциплин Тюменского медицинского университета Любовь Альберт.

Большая часть научных докладов посвящена лечению, диагностике и профилактике заболеваний. Обязательное условие участия – все доклады представлены на английском языке, это дает возможность представить результат своих научных исследований студентам разных стран и культур, обменяться опытом и расширить круг общения в молодежной академической среде.

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Напомним, Неделя молодежной науки – это ежегодный Всероссийский форум с международным участием. Организатор форума – Тюменский медицинский университет Минздрава России при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области.