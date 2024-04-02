Интерактивные уроки с ветеранами спецоперации пройдут в школах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерактивные уроки с ветеранами специальной военной операции пройдут в рамках патриотической кампании "Мы помним" 2024 года. Такие встречи организуют в образовательных учреждениях Тюменской области.

Ветераны СВО расскажут о важности патриотического воспитания и поделятся своим жизненным опытом. Организаторы надеются на сотрудничество с представителями силовых структур. По словам руководителя патриотической кампании, заместителя руководителя "Молодой гвардии" Егора Солодкого, открытые уроки вызывают неподдельный интерес у ребят.

Интерактивные занятия проводят активисты "Молодой гвардии" на протяжении всей кампании. "На них простым и увлекательным способом обучающиеся могут изучить славные страницы нашей истории, касающиеся Великой Отечественной войны. Им расскажут о молодых героях, ребятах такого же возраста, как и они, о первой "Молодой гвардии" и трагических событиях в Краснодоне", — рассказал Егор Солодкий.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, патриотическую кампанию "Мы помним" реализуют молодогвардейцы более десяти лет. Ежегодно к ней присоединяются различные государственные структуры, силовые ведомства. Именно они делом, своей работой демонстрируют любовь к Родине, подчеркнул федеральный координатор "Молодой гвардии Единой России" по УФО Владимир Сбитнев.

"Патриотизм сегодня — это не только состояние души. Пять-десять лет назад можно было говорить о том, что патриотизм — это когда человек просто любит свою родину. На сегодняшний день, особенно с момента начала специальной военной операции, с событиями, которые сейчас происходят, уже нельзя оставаться патриотом на словах. Патриот — тот человек, который должен показывать свой патриотизм делом, через определенные действия. Сотрудники силовых ведомств как раз демонстрируют свою любовь к Родине через настоящие дела, охраняя границы страны, помогая ей качественно функционировать", — добавил Владимир Сбитнев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова