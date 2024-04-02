Детские омбудсмены со всей России обменяются опытом на съезде в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

За приобретением новых практик едут детские омбудсмены со всей России на XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в Тюменскую область с 3 по 4 апреля. Эксперты из других регионов представят на форуме свой опыт, а тюменцы познакомят гостей со своими проектами.

"Тюменская земля всегда славится своим бережным отношением к детям. Думаю, мы как раз здесь, чтобы этому научиться", - заметила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Важными инициативами, внедренными в жизнь благодаря поддержке уполномоченного, поделится председатель международной ассоциации матерей детей-инвалидов "Про нее" из Московской области Инна Орлова. Например, то, что мамы детей-инвалидов теперь могут работать и не терять пособие по уходу.

Уполномоченный по правам ребенка Республики Бурятия Наталья Ганькина приехала, чтобы узнать из первых рук о результатах стратегической программы "Дети в семье", которую сейчас внедряют в их субъекте.

"Интересно, как работает этот инструмент, какие ресурсы привлекают для того, чтобы и у нас институт семьи укреплялся, а дети были с мамой и папой в любящей семье", - добавила она.

Ее коллега из Ярославской области Михаил Крупин отметил, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заложила хороший формат форума, когда спикеры из разных регионов делятся положительным опытом и получается синергия. По итогу вырабатывается инструментарий, позволяющий защищать и помогать детям. Он напомнил, что президент России поставил серьезные задачи в Год семьи, поэтому разговаривать на съезде стоит откровенно, так как у России нет будущего без детей.

Напомним, в течение двух дней эксперты разберут вопросы поддержки материнства, отцовства и детства, улучшения демографической ситуации, популяризации традиционных семейных ценностей, развитие региональных систем поддержки семей с детьми. Участниками станут уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Светлана Разворотнева и другие.

Виктория Макарова