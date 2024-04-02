Тюменский сквер признали лучшим в проекте "Пять шагов для городов"

| Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука

Общественное пространство по ул. Республики, 21 признали лучшим в номинации "Город рядом" программы "Пять шагов для городов". Итоги подвели подведены на выставке-форуме "Россия" в павильоне организатора конкурса ВЭБ.РФ 2 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Руслан Кухарук.

"Тюменцы стали главными героями программы, наша общая цель достигнута – мы в очередной раз сделали все возможное для развития своего города. В создании комфортной городской среды, проведении ярких и интересных событий в парках и скверах мы набрали хороший темп. Будем стараться поддерживать его и дальше", - добавил он.

Напомним, что в 2022 году госкорпорацией совместно с КБ "Стрелка" на основе масштабного социологического исследования по изучению ценностей, запросов молодежи и повседневных практик использования городского пространства была разработана программа простых и быстрых решений для повышения качества жизни в российских городах.

Предложено пять направлений. Для каждого специалистами была проработана палитра проектных решений по преобразованию пространств и наполнению городской жизни интересными событиями. Жители городов всей страны проявили активность, предлагая пути решения проблемных вопросов.

За эти годы реализовано более 18,5 тыс. проектов. По итогам были отобраны лучшие, и 125 реализованных идей вошли в книгу для последующего тиражирования.

Видео: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука