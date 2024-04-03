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558 юных спортсменов занимаются самбо в тобольской школе № 7

Спорт, 13:45 03 апреля 2024

пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

558 учащихся занимаются самбо в школе № 7 Тобольска. Это первое образовательное учреждение в городе, где начали реализовывать проект "За самбо".

В школе провели ремонт зала для занятий самбо и закупили борцовские маты. Недавно здесь состоялся фестиваль "Мир самбо". Также в рамках проекта, реализуемого региональным отделением "Единой России", было куплено 50 комплектов спортивной формы для воспитанников спортшколы № 1. На все эти цели выделялось более 1 млн 200 тыс. рублей.

Осенью в Тобольске состоится региональный этап соревнований "Путь к успеху", в нем примут участие самбисты со всей Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

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# самбо , Тобольск

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