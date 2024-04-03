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Тюмень примет всероссийский фестиваль "Архитектурное наследие"

Общество, 13:34 03 апреля 2024

Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

VII Всероссийский фестиваль "Архитектурное наследие" пройдет в Тюмени с 13 по 15 июня. Организатором мероприятия выступает Союз архитекторов России при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Тюмени и правительства региона.

Как отметил в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук, благодаря фестивалю у областного центра города есть возможность показать гостям примеры того, что памятники архитектуры не просто реставрируются, но и включаются в современную жизнь города, становясь новыми точками притяжения.

"Тюмень славится множеством красивых архитектурных памятников, в том числе и деревянного зодчества. Ученые, архитекторы, искусствоведы, туристы заявляют, что такой резьбы нет не только ни в одном городе России, но и в мире. Дома, украшенные резными узорами, представляют огромную архитектурную и художественную ценность, создают неповторимое лицо города, и мы готовы рассказывать об этом", - сказал Кухарук.

Он выразил уверенность, что тема сохранения архитектурного наследия будет интересна главам органов местного самоуправления. А на различных дискуссионных площадках специалисты смогут обсудить и ряд других вопросов.

Посмотреть программу фестиваля и подать заявку на участие можно на сайте archnasledie.ru.

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# архитектура , Руслан Кухарук , фестиваль

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