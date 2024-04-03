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Ущерб в 3,8 миллиона рублей причинили черные лесорубы лесам Тюменской области в марте

Общество, 13:56 03 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Cемь незаконных рубок пресекли в марте лесные инспекторы Тюменской области. Общий объем незаконной лесозаготовки составил более 382 кубометров, лесам причинен ущерб на 3,8 млн рублей.

Два нарушения были выявлены в Исетском лесничестве и по одному в Бердюжском, Казанском, Сорокинском, Тюменском и Ярковском лесничествах.

Материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных к ответственности. Им грозит штраф в размере до 3 млн рублей либо принудительные работы.

Также виновные обязаны возместить ущерб лесному фонду.

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