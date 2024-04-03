Две библиотеки Тюменской области вошли в число призеров конкурса "Золотая полка"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модельная библиотека имени М.М. Пришвина в Тюмени и Центральная районная библиотека Омутинского района стали призерами всероссийского конкурса "Золотая полка".

Как сообщили в региональном департаменте культуры, библиотека имени М.М. Пришвина заняла третье место в номинации "Лучший фонд модельной общедоступной библиотеки". Библиотека получит 50 книг из каталога "100 лучших: каталог для детей" от межрегионального библиотечного коллектора "Гранд-Фаир" и комплект книг от издательства "Машина времени".

Центральная районная библиотека Омутинского района отмечена дипломом за креативный подход к продвижению фондов среди читателей и создание уникальной информационно-образовательной среды.

Всего во всероссийском конкурсе "Золотая полка" участвовали 92 библиотеки, модернизированные по модельному стандарту в 2022 году, из 46 регионов России.