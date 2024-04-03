Мария Львова-Белова: Тюменская область - второй в России регион по комфорту для жизни

| Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение» | Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение»

Тюменская область - второй в России регион по комфорту для жизни, в том числе, семей с детьми. Именно поэтому XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах России проходит в Тюмени.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-подходе 3 апреля.

"Нам всегда важно не просто встретиться с коллегами со всей страны и обсуждать какие-либо темы, но и познакомиться с опытом региона, посмотреть, что ценного есть по поддержке семьи с детьми, а здесь есть что посмотреть. К тому же Тюменская область стала первой, где была создана служба "Дети в семье", инициированная институтом уполномоченных по помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации", - сообщила она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники съезда обсудят сложные темы. Например, развитие поддержки семей в сфере жилищной политики. По словам Марии Львовы-Беловой, это главная проблема, с которой сталкиваются российские семьи и нужно рассказывать о том, какие меры поддержки для них есть в стране. Кроме этого, многодетным родителям сложно проживать в квартирах, поэтому сейчас необходимо развивать малоэтажное строительство.

"Мы поговорим и о поддержке семей в трудной жизненной ситуации. В этом плане Тюменская область - один из передовиков. Не можем обойти и тему семейных споров. Разводы в нашей стране множатся, дети, как правило, остаются заложниками ситуации. Поговорим с коллегами о том, как помочь детям, родители которых приняли решение жить раздельно", - подчеркнула уполномоченный при президенте России по правам ребенка.

В течение двух дней на пленарных сессиях и презентациях также будут подняты вопросы поддержки материнства, отцовства и детства, улучшения демографической ситуации и многие другие.

Виктория Макарова