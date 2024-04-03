Об инновационных практиках поддержки семей рассказали детским омбудсменам в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологии социальной реабилитации семей с детьми по преодолению зависимости и созависимости обсуждают участники XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" в Тюмени.

Знакомство с инновационными практиками поддержки тюменских семей проходит 3 апреля на четырех площадках. Две из них организованы в центре "Семья", по одной – в детском саду № 133 и в структурном подразделении Физико-математической школы - региональном центре "Новое поколение".

В центре "Семья" участникам съезда рассказали, что в 2023 году социальную реабилитацию в стационаре Областного центра профилактики и реабилитации прошли 148 несовершеннолетних и 163 взрослых, в том числе родители, имеющие несовершеннолетних детей. Взрослые проходят реабилитацию по программе "Феникс", а дети с 12 лет - по проекту "Ступени".

Специалисты центра помогают алко- и наркозависимым взрослым и детям найти причину употребления алкоголя и запрещенных веществ, осознать проблему и показать, как выглядит трезвая жизнь. Реабилитация проходит в течение трех месяцев.

"Участники получают целый комплекс социальных услуг, в том числе медицинские, бытовые, психологические и трудовые", - рассказала заместитель директора учреждения Анастасия Лебедева.

По ее словам, в центре "Семья" не просто помогают, но и стараются разнообразить жизнь подопечных. Участники обоих проектов придерживаются установленного распорядка дня. От водных процедур и приемов пищи до учебы у детей, трудотерапии, кружков, занятий спортом, швейным делом, гарденотерапией (на территории есть теплица), фотоискусством. В рамках индивидуальных занятий для семей проходят совместные сессии детей и взрослых.

После прохождения реабилитации специалисты центра "Семья" продолжают патронаж над подопечными в течение пяти лет. Большинство тех, кто прошел реабилитацию, уходят в стойкую ремиссию.

XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка проходит в Тюмени 3 и 4 апреля. Инициировала проведение мероприятия уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова при поддержке правительства Тюменской области. Особое внимание детские омбудсмены уделяют темам улучшения жилищных условий семей, поддержки семей в кризисной ситуации, реабилитации родителей с алко- и наркозависимостью.

Инна Кондрашкина