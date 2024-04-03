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О взаимодействии детей и родителей рассказали детским омбудсменам в тюменской ФМШ

Общество, 20:12 03 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Физико-математическую школу Тюменской области посетили участники XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка 3 апреля. Для омбудсменов провели экскурсию по образовательному учреждению, рассказали об особенностях школы и совместной деятельности с родителями учащихся.

Директор школы Наталья Фомичева, приветствуя гостей, обратила внимание на то, что в Год семьи актуальной и интересной темой для обсуждения является формирование отношений с этими ячейками общества. Изюминка учреждения, по ее словам, заключается в привлечении родителей к совместному творчеству вместе с детьми. Они участвуют не только в образовательной жизни ребят, но и во внеурочных активностях, например, школьных баллах.

Для делегации провели экскурсию по школе, показали не только учебные кабинеты, но и пространства для творчества, общежитие. Рассказали детским омбудсменам и о формах взаимодействия с родителями, проектах, которые они реализовали совместно.

Представители делегации поделились своими впечатлениями от экскурсии. По словам уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия Геннадия Сараева, взаимодействие между научной и образовательной школой показывает удивительные результаты. Он выразил надежду на то, что между регионами выстроятся сотруднические отношения именно через физико-математическую школу.

"Сегодня мы познакомились. А в ходе дальнейшего общения и совместной деятельности сможем более глубоко изучить и внедрить какие-то практики. Нам есть, что предложить", - отметил Геннадий Сараев.

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# уполномоченный по правам ребенка , ФМШ Тюменской области

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