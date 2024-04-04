Тюменский "Рубин" сравнял счет в серии полуфинала игр за Кубок Петрова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Со счетом 4:2 завершилась вторая встреча тюменского "Рубина" и альметьевского "Нефтяника" на площадке сибиряков. Счет в серии полуфинала плей-офф за Кубок Петрова ВХЛ сравнялся - 1:1. Напомним, борьба идет до 4 побед.

Накануне рубиновые уступили гостям. И первый период второй игры серии капитан тюменцев Георгий Бусаров, вероятно, на эмоциях начал с удаления за блокировку соперника. "Нефтяник" же отличился забитой шайбой в ворота Егора Назарова. Это был точный удар Михаила Мокина.

Тюменцы ответили в этом периоде трижды, правда, одну из шайб на засчитали. Отличились Михаил Стихановский и Кирилл Кошурников. Последний забил за 2 минуты до окончания периода и больше хозяева площадки не теряли преимущество.

Нельзя назвать эту встречу очень грубой, как бывало в четвертьфинале с "Соколом", хотя порой хоккеисты шли в рукопашную, вплоть до того, что судьям приходилось смореть видеозапись конфликтных моментов.

Под занавес второй двадцатиминутки гости сократили отставание. Но в третьем периоде рекордсмен всех рекордов ВХЛ Денис Давыдов вопрос о победителе снял. "27-й номер зарабатывает очки в 12 матче плей-офф. Такого в этой лиге не делал никто", - прокомментировали в пресс-службе "Рубина".

Главный тренер хоккейного клуба "Нефтяник" Артём Анисимов выразил уверенность, что подвела прежде всего дисциплина. "Полтора периода сыграли в меньшинстве, наелись. В конце можно было отыграться, но уже силёнок не хватило. Тем интереснее становится серия. Переезжаем в Альметьевск, делаем правильные выводы, готовимся к следующей игре", - сказал он.

Хороший матч, важная победа, отметил главный тренер хоккейного клуба "Рубин" Денис Ячменёв. "Сегодня, наверное, такая победа и была нужна. Ребята – молодцы. Они постояли друг за друга, забили важные голы, меньшинство выстояли. В общем, от начала и до конца было видно, что команда нацелена побеждать. Что, в принципе, и произошло", - сказал он.

Видео пресс-службы ХК "Рубин"

Евгения Тенегина