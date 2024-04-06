Тюменцы с аутизмом познакомили гостей мастерских "Мир на Сургутской" со своей работой

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей прошел в мастерских "Мир на Сургутской", в которых работают люди с диагнозом аутизм, в Тюмени 6 апреля. Особые мастера познакомили гостей со своим распорядком дня и занятиями. Событие приурочили ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля.

Мастерские "Мир на Сургутской" — тюменский проект, который дает молодым людям и девушкам с аутизмом и другими ментальными особенностями шанс иметь работу, постоянный круг общения и возможность его расширять. Сейчас в пространстве работают по нескольким направлениям — кулинария, гидропоника, типография, изготовление ароматических свечей и мыла.

Экскурсию по пространству, открытому на первом этаже многоквартирного дома, провел 20-летний мастер с особенностями здоровья Максим Басков. Его в мастерские по вторникам, средам и четвергам приводит мама. Здесь Максим Басков находится с 10 до 14-15 часов.

Молодой человек ходит в пространство с момента его запуска с 2021 года, его поведение очень изменилось, он стал более открытым, отмечает координатор мастерских "Мир на Сургутской", специалист по работе с поведением Наталья Гордеюк.

"Сейчас как все видели, он самостоятельно проводил экскурсию. Раньше он бы не смог зайти в такое многолюдное помещение. у него была повышенная тревожность именно из-за толпы, непонимания того, что происходит. Сейчас Максим хорошо себя контролирует, ориентируется в незнакомых ситуациях, довольно спокоен, может общаться с гостями. До экскурсии мы прошли по помещениям, он рассказал мне, о чем будет говорить. Он подготовился даже без моих подсказок", — поделилась Наталья Гордеюк.

Максима Баскова специалист по работе с поведением называет перфекционистом. Он качественно сеет семена, отлично готовит. Недавно он освоил инструкцию по мыловарению без помощи старшего мастера. Теперь тюменец готовит серию портретов членов МФК "Тюмень". Ожидается, что с его рисунками распечатают футболки и передадут футболистам.

"Ранее предложили мини-футбольному клубу наши рисунки. Они печатают их в своих домашних программках с клубной информацией. Сначала наши ребята создавали изображения драконов с футбольной тематикой к Новому году. Затем Максим нарисовал портрет одного игрока. Нас всех как раз пригласили на тренировку клуба. Максим подарил игроку его портрет, все растрогались. Решили, что он должен создать серию портретов футболистов. Потом сделаем футболки с ними, в них спортсмены выйдут в начале одного матча", — сказала Наталья Гордеюк.

В кабинете гидропоники мастера выращивают более 15 видов микрозелени. Зелеными проростками впоследствии украшают блюда на обеде. Горожане могут оставить заказ на конкретную культуру в сообществе во ВКонтакте.

"Всем, кто в первый раз приходит к нам в мастерские, помогают старшие мастера. Их учат ориентироваться по определенной технологии. После ребята могут уже отходить от инструкции, выполнять работу самостоятельно", — сказал тьютор ТРАНБО "Открой мне мир" Дмитрий Шкипор.

В отделении кулинарии готовят пищу для коллег и сотрудников, для старших мастеров. Тюменцы с аутизмом умеют делать блины с разными начинками, вареники и пельмени, печенье, вафельные трубочки, супы. В магазин за необходимыми ингредиентами особые мастера ходят с тьюторами каждое утро.

В собственной типографии ребята создают рисунки и затем переносят их на кружки, значки, футболки и шоперы. В распоряжении особых умельцев — специальные прессы для печати.

"Люди с аутизмом и их семьи испытывают много трудностей. Им нужно много помощи, профессиональной и общественной поддержки для того, чтобы их жизнь была веселой, радостной, счастливой такой же, как у всех остальных. Был учрежден Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Мы собираемся, чтобы рассказать, как живут такие семьи, какие трудности они испытывают, какая помощь им нужна", — отметила председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Маргарита Суворова.

Мастерские на ул. Сургутской посещают 20 совершеннолетних людей с аутизмом. Здесь они не просто проводят время, это сопровождаемая трудовая деятельность.

"Они трудоустроены у нас, работают в мастерских, получают заработную плату. Ребята по очереди работают в каждой мастерской. В силу каких-то нарушений развития им нужно это разнообразие. Нужно поддерживать этот интерес. Кроме того, они испытывают сложности в коммуникации. Здесь есть специалисты, которые помогают им справиться с дезадаптивным поведением и наладить коммуникацию между собой. Сотрудничаем и общаемся с органами власти для того, чтобы расширить нашу деятельность, чтобы у нас появилось более большое помещение, в котором мы могли бы открыть больше мастерских", — добавила Маргарита Суворова.

Обеспечение занятости людей с инвалидностью, в том числе с ментальными нарушениями, — одна из основных задач органов власти, считает руководитель труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

"К нам за прошлый год обратилось почти две тысячи людей с инвалидностью именно за трудоустройством. Более пятисот из них — это люди с ментальными нарушениями. Если говорить об этой категории, у нас было трудоустроено почти 300 таких обратившихся. В целом процент их трудоустройства достаточно высокий: более 80 процентов. Показатель чуть выше, чем в среднем по инвалидам со всеми нарушениями. Это говорит о том, что такие ребята, действительно могут работать, если будет обеспечен подход к ним по их социализации. Здесь, конечно, важна помощь и взаимодействие с общественными организациями. То, что делает Маргарита Анатольевна и ее коллеги на самом деле большое дело", — подчеркнул он.

Александр Сидоров добавил, что в регионе реализуется большой блок мероприятий, в рамках которых работодатели создают рабочие места для трудоустройства людей с инвалидностью и финансируют открытие таких мест в общественных организациях инвалидов, что также позволяет обеспечивать занятость данных категорий.

Инна Пахомова