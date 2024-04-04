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В России улучшат программы по поддержке семей с детьми

Общество, 16:49 04 апреля 2024

Минстрой России | Фото: Минстрой России

Минстрой России усовершенствует программы по поддержке семей с детьми. Сейчас на уровне правительства с институтом развития ДОМ.РФ донастраивают параметры "Семейной ипотеки", чтобы поддержка носила максимально адресный характер и отвечала целям по улучшению жилищных условий семей и демографии.

Об этом на XXII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в Тюмени сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.

Он отметил, что в России сегодня реализуется комплекс мер поддержки в приобретении или строительстве жилья — программа "Молодая семья", выплата 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

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Также в рамках рабочей поездки в Тюменскую область замглавы Минстроя России осмотрел ряд тюменских микрорайонов, которые возводятся с использованием механизма комплексного развития территорий, сообщает информационный центр правительства региона.

Так, по программе "Стимул" построена уже третья дорога на улице Посьета в жилом районе Ново-Патрушево, а в районе Алебашево строятся еще три автодороги протяженностью около 10 км.

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# Минстрой РФ , семейная ипотека

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