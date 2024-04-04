Школьники Тюмени станут участниками интерактивной модели "Ялтинская конференция"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерактивная образовательная модель "Ялтинская конференция" станет нововведением патриотической кампании "Мы помним!" 2024 года. Событие, посвященное Ялтинской конференции, проведут для учащихся Тюмени 18 мая.

Об этом рассказал руководитель патриотической кампании 2024 года, заместитель руководителя регионального отделения "Молодой гвардии" Егор Солодкий.

"Подобные модели приобрели значительную популярность в студенческой среде в последнее время за счет своей увлекательности, возможности обучения речевым и стратегическим навыкам. Ялтинская конференция стала триумфом советской дипломатии, подтверждением силы и мощи страны. Она предопределила события, сыгравшие в будущем решающую роль в становлении целых народов и стран. У участников модели будет возможность ощутить на себе всю важность и тяжесть решений, которые принимались в те дни. Возможно, они смогут использовать современные методы мышления и знания, найти альтернативные пути", — сказал Егор Солодкий.

Концепция мероприятия направлена на демонстрацию процесса принятия решений и конечного результата, а также на понимание того, как эти решения отразились на современных реалиях. Это позволит участникам оценить значение Ялтинской конференции в истории и сравнить прошлое с современными геополитическими событиями.

Патриотическую кампанию "Мы помним!" молодогвардейцы реализуют более 10 лет. Ежегодно к ней присоединятся различные государственные структуры, силовые ведомства.

В 2024 году в рамках кампании пройдут как традиционные мероприятия, так и новые. Например, в школах региона состоятся интерактивные уроки с участием ветеранов СВО.

"Основной упор в ходе патриотической кампании сделают на героев Великой Отечественной войны. Сегодня те, кто изучают историю, занимаются сохранением исторической памяти, часто видят параллель с сегодняшними событиями. Важно, чтобы в рамках "Уроков Великой Победы" по 25 мая пройдут уроки с ветеранами специальной военной операции. Сегодня наша задача — сохранить память о героях Великой Отечественной войны и о наших сегодняшних героях", — пояснил федеральный координатор "Молодой гвардии Единой России" по УФО Владимир Сбитнев.

Инна Пахомова