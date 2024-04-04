В Обходе Тюмени в районе Червишевского тракта заменят барьерные ограждения
Общество, 17:12 04 апреля 2024
| Фото: ГУС Тюменской области
Работы по замене барьерного ограждения начались 4 апреля на Обходе г. Тюмени.
Как отметили в Главном управлении строительства региона, всего к 1 мая планируется заменить 3 км барьерных ограждений на прямых участках и съездах транспортной развязки на пересечении с ул. Червишевский тракт.
Тюменских автолюбителей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в период выполнения работ и соблюдать требования дорожных знаков на участке проведения работ.