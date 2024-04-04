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В Ишиме открыли новый экодом

Общество, 17:23 04 апреля 2024

департамент недропользования и экологии Тюменской области | Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области

Новый экодом открыл региональный оператор ООО "ТЭО" при поддержке правительства Тюменской области и компании СИБУР в Ишиме. Шестая по счёту просветительская площадка в регионе дает жителям города и ближайших населённых пунктов возможность сдавать на переработку не менее 10 видов вторсырья.

Это позволит повысить долю утилизированных отходов и достичь цели национального проекта "Экология", сообщает областной департамент недропользования и экологии.

Экопросветительский проект "Экодом" – это сеть уютных общественных пространств, где можно познавательно и нескучно провести время, повысить экологическую грамотность, завести полезные экопривычки и новые знакомства, узнать всё о правилах обращения с отходами и возможностях применения вторичного сырья. В экодоме "Ишим" оборудована мастерская переработки, мультимедийная зона, книгообменник и современный пункт приёма вторсырья.

"Мы знаем, что для многих жителей Ишима открытие экодома – это долгожданное событие. Кто-то раньше уже бывал в коворкинге в Тюмени, кто-то познакомился с работой мультицентров благодаря новостям и информации в интернете. Экодом "Ишим" непременно сохранит лучшие традиции проекта, обретёт свою "изюминку" и станет одной из визитных карточек города", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

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# Ишим , экодом

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