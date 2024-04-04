Детские омбудсмены из регионов встретятся в Тюмени на стажировочной площадке в сентябре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выработать алгоритмы работы с семьями с детьми с зависимостями, представить решение жилищных вопросов многодетных и молодых семей и по семейным спорам. Такие поручения дала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время закрытия XXII Всероссийского съезда уполномоченных в Тюмени 4 апреля.

Впервые уполномоченные и представители федеральной власти на съезде обсуждали новые инструменты решения жилищных вопросов семей с детьми.

"Мы с вами должны выйти на конкретные предложения. Я для себя отметила – земельные участки и возможность трансформировать форму поддержки семей. Дорогостоящая инфраструктура, земельные участки, которые затем продаются, как это все можно видоизменить. Может быть с дополнительной помощью, новыми предложениями. Пообщаться с органами власти, общественностью. Мы все это будем запрашивать для встречи с президентом", - сказала Львова-Белова.

По предложению аппарата уполномоченных в Тюменской области создана Федеральная стажировочная площадка на базе Областного центра реабилитации и профилактики. Здесь создадут семейный корпус для алко- и наркозависимых. Детские омбудсмены встретятся на его площадке в сентябре 2024 г.

"Трехдневная стажировочная площадка даст возможность и специалистам показать, как это работает, и свой алгоритм внутри региона выстроить. Мы с вами начнем работать по этой теме гораздо раньше", - подчеркнула уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Алгоритм по семейным спорам будет представлен экспертами через две недели.

Участники XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка отметили положительный опыт тюменского региона в выстраивании конструктивного диалога между властью и НКО, негосударственными организациями. Многие взяли за вооружение методики работы центра "Семья".

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских поблагодарила детских омбудсменов за высокую оценку организации съезда, за отзывы по поводу представленных практик по работе с семьями, подростками, людьми с разного рода зависимости.

"Есть один секрет у Тюменской области – это совместная работа. Никто, никогда не будет ничего делить, спрашивать: почему я. Мы встали, пошли и делаем все вместе, без исключения. Пока этого не будет, сложно решать любую проблему", - отметила она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам уполномоченного по правам ребенка Ульяновской области Екатерины Сморода, съезд – возможность обсудить самые острые вопросы, наболевшие темы по применению новых технологий защиты прав и интересов несовершеннолетних. Тюменский опыт вовлечения негосударственного сектора в социальную защиту готовы применять в своем регионе.

"Формат партнерства государственных и негосударственных институций по оказанию помощи семьям очень важен. Великолепно организована работа центра "Семья", замечательные специалисты. Тюменская область всегда была для нас флагманом, это касается, к примеру, информатизации социальной сферы", - рассказала Екатерина Сморода.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детский омбудсмен Магаданской области Денис Павлик заинтересовался практикой работы тюменского центра "Семья": "Хотелось бы такой центр создать у нас. Это пример конкретного, конструктивного взаимодействия разных ведомств. У вас полный цикл реабилитации и наблюдения за детьми, родителями на территории их проживания. Такой вот конгломерат у вас – работают и медики, и педагоги, и реабилитологи, все в едином порыве".

По итогам съезда уполномоченные из 80 регионов страны, получившие за два дня большой опыт общения, обмена практиками, составят свой план по работе с семьями.

Анжела Лебедева