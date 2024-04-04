Международный строительный чемпионат и выставка пройдут в УФО в октябре

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Вопросы проведения строительной недели в октябре 2024 года, которая пройдёт в Екатеринбурге и объединит на одной площадке Международный строительный чемпионат и выставку 100+ TechnoBuild 2024, обсудили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Не остались без внимания вопросы жилищного и инфраструктурного развития, модернизации коммунальных объектов, благоустройства, реализации механизмов господдержки и федеральных проектов, входящих в нацпроект "Жильё и городская среда".

"Всё, что связано со строительством жилья, обновлением коммунальной инфраструктуры, повышением качества городской среды, всегда в числе приоритетных направлений работы всех регионов Уральского федерального округа. Выработан системный подход к реализации проектов, выстроено взаимодействие с федеральными органами власти. Определены задачи как на ближайшую перспективу, так и на более долгосрочный период. Работа продолжается в интенсивном темпе", – подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред отметил, что за 2023 год субъекты УФО ввели в эксплуатацию 9,43 млн кв. м жилья - на 11,5% больше, чем годом ранее. Регионы федерального округа принимают активное участие в реализации проектов по созданию комфортной городской среды. В этом году в УФО планируется преобразить 303 общественных и 72 дворовых пространства.

В УФО продолжается переселение жителей из аварийного жилья. Курганская, Тюменская и Челябинская области досрочно завершили программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 года. С 2019 года жилищные условия улучшили более 150 тыс. человек – это в два раза больше плановых показателей.

Ещё одной темой стала модернизация и развитие систем водоснабжения в УФО. Для обеспечения жителей качественной водой в рамках федпроекта "Чистая вода" в 2024 году в регионах округа запланировано ввести девять новых объектов.