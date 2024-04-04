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Роспотребнадзор: биологическая диверсия и вспышка холеры - фейк

Общество, 20:18 04 апреля 2024

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Слухи о готовящейся биологической диверсии и надвигающейся вспышке холеры опровергло управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Сведения об этом в соцсетях и мессенджерах не соответствуют действительности. Такие сообщения – фейк, сообщает информационный центр регионального правительства.

Специалисты ведомства проводят регулярный мониторинг безопасности и качества питьевой воды, проверку на ее соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим нормам.

t.me/operativnyishtabtyumen

Региональное управление Роспотребнадзора призывает граждан быть бдительными и не распространять фейки. Проверять достоверность информации на официальных сайтах и в социальных сетях госорганов.

"Начиная с 2022 года, подобные фейки, в том числе и этот про возможные биологические страсти, появляются регулярно. Их цель - посеять панику. Не поддавайтесь! Предупредите близких людей старшего возраста", - призвали в ведомстве.

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# Управление Роспотребнадзора , фейки

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