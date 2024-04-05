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В Тобольском районе открыли прием заявок на участие в фестивале баурсаков

Общество, 20:31 04 апреля 2024

t.me/mitryushkinlv

Фестиваль "Сибирский баурсак" пройдет в Тобольском районе 20 июля. Прием заявок на участие открыт, написал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Несмотря на то, что гастрономический фестиваль довольно молодой, проводится с 2021 года, он уверенно становится брендом Тобольского района. Наш "Сибирский баурсак" полюбился и стал известен многим, а с этого года вошёл в событийный календарь Тюменской области", - отметил он.

Около 6 тыс. человек участвовали в фестивале в 2023 г., в конкурсе по выпечке самого большого баурсака состязались 18 команд. Был установлен новый рекорд - баурсак размером 76x36 см.

Все, кто хочет сразиться в кулинарном поединке этого года, могут подавать заявки на участие. Подробная информация будет размещена в официальной группе Тобольского района и фестиваля.

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# баурсак , Тобольский район

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