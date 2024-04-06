Педагоги из разных регионов изучают новые подходы к образованию на форуме “Спутник” в Тюмени

| Фото: Центр ТюмГУ по работе со школьниками «Новое движение» | Фото: Центр ТюмГУ по работе со школьниками «Новое движение»

Креативные подходы к образованию, применение геймификации изучают педагоги из разных регионов на форуме “Спутник”, который проходит на базе “Школы перспективных исследований” в Тюмени 6 и 7 апреля.

Площадки форума стараются делать максимально практико-ориентированными, сказала руководитель центра по работе со школьниками “Новое движение” Тюменского государственного университета Татьяна Вешкурцева.

“Работая с педагогами среднеобразовательных учреждений или допобразования, понимаешь, что их профессиональное поле, предметная область – это одно дело, но всегда есть интересы, находящиеся за рамками учебников и методических пособий. Им хочется узнать что-то большее. Поэтому мы всегда стараемся пригласить на “Спутник” спикеров, дающих такие знания и навыки, которые бы помогли вести уроки. То есть это не совсем про русский язык или математику, а про то, как было бы полезно сделать урок интереснее, вступить в более эффективную коммуникацию со школьниками, их родителями, находить для себя ресурс вдохновляться на уроке, не выгорать и не уставать. В то же время важно сделать свои занятия более эффективными с точки зрения качества образования, насыщенности”, – добавила она.

Каждый год на форуме работает площадка про проектную деятельность. Локация очень востребована, потому что школьники сейчас должны заниматься такой работой. На учителей ложится большая нагрузка. На этой площадке рассказывается о том, что такое проект, его продукт, идеальный конечный результат.

| Фото: Центр ТюмГУ по работе со школьниками «Новое движение» | Фото: Центр ТюмГУ по работе со школьниками «Новое движение»

Специалист из Санкт-Петербурга Екатерина Бредихина проводит обучение по геймификации. Это направление по созданию более интересных, мотивирующих игровых систем. Геймификация применяется сейчас и в бизнесе, и в маркетинге, в том числе в сфере образования.

“Есть много сфер, где можно повышать мотивацию с помощью игр, с помощью того, что интересно и детям, и взрослым. Преподаватели изучают, каким образом можно сделать геймифицированные системы в тех проектах, которые они выбирают. Узнают, что мотивирует участников, что демотивирует, каким образом это можно применять у себя на практике, какие игровые элементы существуют”, – поделилась специалист по геймификации.

Опираясь на алгоритм, педагоги пробуют сделать свою геймифицированную систему прямо на месте в мини-командах. В дальнейшем этот опыт они смогут применить в своей личной практике.

"Геймификацию можно применить к любому предмету. Она не зависит от контекста, только от конкретных условий, в которых находятся участники и организаторы процесса. Мы как раз учимся различать, какие элементы и где лучше применять, каким образом можно использовать их в разных процессах. Кто-то учит маленьких детей, кто-то ребят постарше, другие работают со студентами и взрослыми людьми. Эти знания можно применять для разных направлений”, – заметила Екатерина Бредихина.

Специалист занимается развитием детского математического кружка, поэтому привела пример из своей практики. Проверочные работы в нем организуют в формате игры. Дети вместе решают задачи, чтобы накопить определенное количество баллов, чтобы победить “монстра”. За простые задания они получают меньше баллов, за сложные больше. Это мотивирует ребят стараться решать более сложные задачи, потому что за ответы на них дают больше очков. При этом отсутствует соревновательность. Решение задач перестает быть процессом, а становится способом достижения игрового командного результата.

Секция эксперта по ТРИЗ-педагогике Евгении Гин из Москвы посвящена креативному подходу в образовании. С ней педагоги изучают приемы построения работы таким образом, чтобы избежать принципа “запомни и перескажи”.

“Образовательный процесс должен идти через мышление, включенность мозга, проявление субъектности. Цель здесь – получение предметных знаний и развитие креативного мышления. Под креативностью мы понимаем способность к созданию нового. Этому есть место абсолютно в любом предмете. Утром мы начали с педагогами с того, что изучили полезные привычки мышления, которые помогают думать лучше, эффективней и глубже. Днем приступили к изучению универсальных упражнений, помогающих развивать креативное мышление, делать учебу интереснее”, – рассказала Евгения Гин.

Учитель математики из тюменского лицея № 93 Анастасия Будылдина попала на форум “Спутник” в первый раз, ее позвала подруга. Из нескольких секций она выбрала “Я себя удивляю” с тренером Ириной Осиницкой.

“Это было настолько интересно. Все очень полезно, представили много различных практик, которые пригодятся в жизни”, – поделилась впечатлениями Анастасия.

За атмосферой новых знаний, обменом опытом приехала учитель русского языка и литературы школы № 36 им. М.П. Одинцова Елена Иванова из Екатеринбурга.

“Я на таком форуме в первый раз, но опыт участия в подобных педагогических съездов у меня уже есть. Я в большом восторге. Рада, что прошла отбор. Ранее написала мотивационные сочинения. Затем ждала ответа и очень обрадовалась, когда получила подтверждение. Здесь вдохновляющая обстановка. Коллеги очень открытые, а спикеры максимально практико-ориентированные – дают дельные советы, а мы проверяем гипотезы на практике. Тут же получаем обратную связь”, – сказала она.

7 апреля работа форума продолжится.

Отметим, на участие в форуме “Спутник” подали почти 430 заявок. По результатам конкурсного отбора эксперты пригласили 150 участников из Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской, Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Инна Пахомова