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Центр реабилитации детей с ментальными нарушениями открыли в Тобольске

Общество, 14:37 05 апреля 2024

vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Центр "Шаг навстречу" для детей с ментальными нарушениями удалось открыть в Тобольске по программе социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Теперь родителям особенных детей не придется везти ребенка в другие города на реабилитацию, сообщает ЗапСиНефтехим.

"Еще в прошлом году группа родителей при поддержке СИБУРа приняла участие в стратегической сессии в Уфе, где инклюзивные проекты реализуются давно. Полученный опыт и лег в основу проекта "Шаг навстречу"", - рассказали в компании.

Программа реабилитации рассчитана на полгода. За это время каждый ребенок пройдет 80 индивидуальных занятий и 16 занятий в мини-группах. Работать с малышами будут психолог, дефектолог, специалисты по адаптивной физкультуре, прикладному анализу поведения и сенсорной интеграции.

Руководитель проекта "Шаг навстречу" Оксана Григорьева рассказала, что после размещения в соцсетях объявления о наборе детей в центр всего за два часа пришло более 30 заявок. Это еще раз подчеркивает актуальность учреждения.

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# ЗапСибНефтехим , СИБУР

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