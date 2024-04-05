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Тюменцам напомнили о штрафах за нарушение запрета на посещение лесов

Общество, 14:26 05 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожароопасный сезон одновременно с особым противопожарным режимом начал действовать в Тюменской области с 5 апреля. До его отмены жителям региона запрещено посещение лесов, напоминает региональный департамент лесного комплекса.

А частности, гражданам нельзя посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. Предприятиям независимо от организационно-правовой формы запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Введение дополнительных ограничений связано с повышением пожарной опасности в Тюменской области. За соблюдением действующих правил и требований будут следить государственные лесные инспекторы и представители других ведомств.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на граждан - в размере от 10 до 20 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей, на юрлиц - от 400 до 800 тыс. рублей.

Сообщить о природном пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00, по номеру 112 или через мобильное приложение "Берегите лес".

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# особый противопожарный режим

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